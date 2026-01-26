Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 15:45

Ministra da Saúde diz que balanço do atual excesso de óbitos só é feito depois do inverno

Ana Paula Martins explicou que só é possível ter a certeza de que a taxa de incidência da gripe está a diminuir depois de algumas semanas, quando o pico começa a baixar.

