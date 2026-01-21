Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 12:19

México transfere 37 suspeitos de pertencer a quartéis de droga para os EUA

O ministro da segurança do México disse, esta terça-feira, que enviou mais de 37 membros de quartéis de droga para os Estados Unidos após Donald Trump aumentar a pressão sobre os governos para reprimirem as redes criminosas.

