Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de janeiro de 2026 às 14:50

“Atualmente, somos o país mais apetecível do mundo”: Trump elogia a sua governação

O presidente dos Estados Unidos discursoiu esta quarta-feira no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h