21 de janeiro de 2026 às 13:31

António Costa votou Seguro e vai voltar a fazê-lo na segunda volta das presidenciais

O presidente do Conselho Europeu revelou que votou em António José Seguro na primeira volta das eleições presidenciais, garantindo que vai repetir a opção de voto no próximo dia 8 de fevereiro.

