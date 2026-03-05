Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 22:46

Membros da comunidade iraniana manifestam-se à frente da embaixada do Irão

Manifestantes agruparam-se em frente à embaixada do Irão em Bucareste, na Roménia, numa demonstração de apoio aos ataques dos EUA e de Israel ao Irão. Exibem cartazes e bandeiras enquanto exigem uma mudança de regime no país.

