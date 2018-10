A carregar o vídeo ...

Os navios Celebrity Constellation e Costa Magica embateram um no outro, esta segunda-feira, devido ao mau tempo sentido em Itália. As amarras do primeiro cruzeiro, atracado no porto de La Spezia, foram danificadas, fazendo com que a embarcação se movesse na direcção do segundo navio. Apesar do aparato, ambos sofreram apenas pequenos danos.

Mau tempo em Itália causou embate entre navios de cruzeiro













