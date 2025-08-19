Sábado – Pense por si

19 de agosto de 2025 às 17:20Associated Press

Polícias salvam moradores e cão de casa em chamas nos EUA

Durante uma patrulha em Coney Island, Nova Iorque, EUA, a polícia viu uma casa em chamas e acabou por resgatar os moradores e o seu animal de estimação.

