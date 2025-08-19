Sábado – Pense por si

19 de agosto de 2025 às 17:20Associated Press

Saltos e lambidelas: o reencontro emocionante de um cão roubado com o dono

Rock foi roubado no metro de Nova Iorque, nos EUA, enquanto o dono dormia. O animal foi depois resgatado e o momento do reencontro emocionante com o dono foi registado pelas autoridades.

