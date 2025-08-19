Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de agosto de 2025 às 22:27

Este é o ponto de situação dos incêndios neste momento em Portugal

Os municípios do Fundão e da Covilhã estão a ser fortemente afetados pelo incêndio que deflagrou em Arganil e que se alastrou àquela região.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana