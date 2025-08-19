Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de agosto de 2025 às 22:33

Desporto do futuro: robôs humanóides entre corridas, lutas de boxe e golos nos Jogos Mundiais

Além de produzirem entretenimento, estes robôs têm um propósito industrial de desempenho de tarefas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)