Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de janeiro de 2026 às 08:37

Matheus Reis revoltado após ser expulso no Arouca-Sporting: defesa teve de ser agarrado

Matheus Reis foi expulso nos instantes finais finais do Arouca-Sporting (1-2), já depois de Suárez marcar o golo da vitória dos leões aos 90'+6. O ala, que tinha sido substituído aos 80' por Debast, esteve dentro do relvado após Suárez marcar, numa altura em que os ânimos se exaltaram, e acabou por ver o vermelho. Já no banco, não escondeu a sua revolta pela expulsão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente