18 de janeiro de 2026 às 22:48

Mariana Vieira da Silva: "Toda a esquerda percebeu que a primeira volta podia ser decisiva"

Segundo a socialista Mariana Vieira da Silva, "toda a esquerda" percebeu que o voto em Seguro "era a única forma de ter um candidato à esquerda na segunda volta". "As pessoas não quiseram que [Marques Mendes] fosse Presidente da República e isso foi assumido pelo próprio e por Luís Montenegro em nome do PSD", destaca André Coelho Lima.

