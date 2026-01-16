Sábado – Pense por si

16 de janeiro de 2026

María Corina Machado entrega medalha do Nobel da Paz a Trump e explica porquê

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, afirmou ter oferecido a medalha do Prémio Nobel da Paz ao presidente dos EUA, Donald Trump, esta quinta-feira, durante um encontro na Casa Branca. O gesto simbólico surge num momento de tensão política na Venezuela e de incerteza quanto ao futuro da liderança do país após a queda de Nicolás Maduro.

