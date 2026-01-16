Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de janeiro de 2026 às 18:13

“Está a fingir que é um jornalista, mas é um ativista de esquerda”: porta-voz da Casa Branca ataca repórter

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, atacou um jornalista ao qualificá-lo como “tendencioso com uma opinião esquerda”, depois de ser questionada, durante a conferência de imprensa de quinta-feira, sobre a atuação do ICE e sobre a morte de Renee Good em Minneapolis.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.