16 de janeiro de 2026 às 14:32

Chuvas torrenciais provocam inundações em Moçambique. Há registo de dezenas de mortos

Chuvas torrenciais atingiram Moçambique, esta semana, provocando dezenas de mortos. Segundo as autoridades, nos próximos ainda são esperadas condições climatéricas severas em diversos países do sul de África.

