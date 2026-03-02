Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 10:12

María Corina Machado anuncia regresso à Venezuela: "A liberdade aproxima-se"

María Corina Machado, vencedora do Prémio Nobel da Paz, deixou uma mensagem nas redes sociais a anunciar que vai regressar entro de poucas semanas à Venezuela e que vai participar no movimento de transição do país para a democracia. (Vídeo María Corina Machado/X)

