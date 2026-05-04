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04 de maio de 2026 às 20:57

Hantavírus matou três pessoas em cruzeiro. Que vírus é este e como se transmite?

Três pessoas morreram infetadas com hantavírus durante um cruzeiro com destino a Cabo Verde. A jornalista Lucília Galha, da revista Sábado, explica que vírus é este, como se transmite e se há motivo para estarmos preocupados.

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