07 de janeiro de 2026 às 14:59

Apoiantes e críticos do ataque de 6 de janeiro marcham até ao Capitólio

O ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA foi recordado, esta terça-feira, com marchas de apoiantes e críticos do ataque, que caminharam por vários pontos de Washington até chegarem ao edifício.

