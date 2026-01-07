Sábado – Pense por si

07 de janeiro de 2026 às 14:02

Ministério Público investiga Gouveia e Melo: "Forças Armadas são muito pouco escrutinadas"

Marco Alves, jornalista da SÁBADO, explica que existem empresas que têm os mesmos donos e que concorrem para os mesmos serviços e para as mesmas entidades como se fossem concorrência.

