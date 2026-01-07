Sábado – Pense por si

07 de janeiro de 2026 às 16:41

O que se passa com as faturas da Galp?

Após meses sem serem emitidas faturas, a Galp acumulou vários meses numa só fatura. Os valores anormalmente elevados foram alvo de queixas pelos clientes e a empresa já adotou medidas para suavizar o problema, incluindo o pagamento em prestações. A jornalista do Negócios Patrícia Vicente Rua explica a situação.

