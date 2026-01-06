Sábado – Pense por si

06 de janeiro de 2026 às 09:41

Manifestantes em Lisboa protestam contra intervenção dos EUA na Venezuela

Na capital portuguesa, um grupo de manifestantes saiu à rua para denunciar a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e exigir respeito pela soberania do país sul-americano.

