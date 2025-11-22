Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de novembro de 2025 às 11:58

Mais de 100 bombeiros combatem incêndio em navio de contentores no porto de Los Angeles

Um navio de contentores atracado no porto de Los Angeles foi atingido por um incêndio de origem elétrica que se alastrou por vários compartimentos e provocou uma explosão a meio-convés. Todas as 23 pessoas da tripulação encontram-se em segurança e estão a ser monitorizadas equipas de materiais perigosos devido à carga transportada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h