22 de novembro de 2025 às 14:10

Estádio Azteca passa por obras de renovação para o Mundial de 2026

O Estádio Azteca, na Cidade do México, está a ser renovado para receber jogos do Mundial de 2026. As obras incluem melhorias nas bancadas, nos acessos e nas áreas para os adeptos, preparando o recinto para acolher vários encontros da competição.

