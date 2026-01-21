Sábado – Pense por si

21 de janeiro de 2026 às 07:27

Luís Montenegro "revelou medo" ao não declarar apoios na segunda volta, diz Duarte Cordeiro

Na ótica de Duarte Cordeiro, na política "devemos assumir aquilo em que acreditamos". Assim, reiterou, no NOW, que a posição de Luís Montenegro revela "receio".

