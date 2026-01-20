Sábado – Pense por si

Joana Mortágua diz que IL deve apoiar o "único candidato que representa a IL" e Mário Amorim Lopes acredita que Ventura pode ser "uma ameaça ao Estado de direito"

Frente a Frente no NOW, Mário Amorim Lopes acusou o Bloco de Esquerda de "reciclar muitos dos ex-terroristas" das Forças Populares 25 de Abril. Joana Mortágua responde: "Foi buscar pertenças intenções não democráticas da esquerda a que faço parte para justificar o facto de não conseguir distanciar-se do candidato não democrata que é André Ventura".

