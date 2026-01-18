Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 11:48

Luís Montenegro alerta que próximos anos serão “muito desafiantes”

O primeiro-ministro destacou que as eleições presidenciais deste domingo têm interesse acrescido face à imprevisibilidade dos resultados. “É uma eleição altamente disputada, com muitos candidatos e com um interesse acrescido face à imprevisibilidade dos resultados”, considerou.

