09 de dezembro de 2025 às 18:41

André Ventura acusa ministra da Saúde de “passar um atestado à sua própria incompetência”

As declarações surgiram depois de a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ter anunciado que a atividade cirúrgica pode ser suspensa sempre que os serviços de urgência estiverem sob pressão.

