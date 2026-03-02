Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de março de 2026 às 14:55

Longas filas de trânsito com famílias a tentar fugir do sul do Líbano após ataques israelitas

Os ataques israelitas no sul do Líbano provocaram longas filas de trânsito em Sídon, esta segunda-feira, com muitos habitantes a tentarem fugir desta zona num momento que o conflito se intensifica após os ataques do Hezbollah a Israel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente