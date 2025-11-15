Sábado – Pense por si

15 de novembro de 2025 às 12:22

Liga de beisebol no Dubai começa com novas regras... e camelos

Em homenagem ao ambiente desértico do Dubai, o jogo de inauguração da ‘Baseball United 'desta sexta-feira, os arremessadores titulares de cada equipa entraram em campo montados em camelos.

