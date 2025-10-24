Sábado – Pense por si

24 de outubro de 2025 às 14:51

Líderes europeus discutem o uso de ativos russos congelados para financiar a Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse, na quinta-feira, que "ninguém vetou nada" em resposta a perguntas sobre planos para usar ativos russos congelados para financiar a defesa da Ucrânia.

