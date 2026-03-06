Sábado – Pense por si

06 de março de 2026 às 17:47

Líderes cristãos rezam por Trump e pelas pessoas envolvidas na guerra no Médio Oriente

O presidente norte-americano, Donald Trump recebeu, esta quinta-feira, líderes cristãos de vários pontos dos EUA no Salão Oval, na Casa Branca. Durante o encontro, os representantes religiosos rezaram pelo presidente e por todas as pessoas envolvidas na guerra no Médio Oriente.

