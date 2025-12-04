Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025 às 22:03

Leitão Amaro diz que Governo não pode “passar cheques a nenhuma empresa em concreto” para garantir a coesão territorial

O ministro realçou a preocupação do executivo em garantir “o acesso em todo o território a comunicação social, de qualidade produzida profissionalmente e livre”, mas explicou que “este é um tema e um desafio para os atores deste mercado”.

