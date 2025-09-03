Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de setembro de 2025 às 13:26Associated Press

Kim Jong-un diz estar “pronto” para “ajudar” a Rússia

Líder norte-coreano considerou um “dever fraternal” ajudar a Rússia, durante uma reunião com o presidente russo em Pequim, na China.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente