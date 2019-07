A carregar o vídeo ...

Tirar a tampa de uma garrafa com um pé é a brincadeira que tem entretido famosos e não famosos nas redes sociais. A modelo colocou a fasquia elevada para quem quer tentar a proeza ao executar o exercício enquanto conduzia um jet ski. Veja as imagens da destreza de um dos elementos do clã Kardashian.

13:06

Kendall Jenner realiza desafio viral e eleva a fasquia











