22 de novembro de 2025 às 15:55

Justiça em Portugal tem de "ser rápida e eficiente", defende António José Seguro

O candidato às eleições presidenciais abordou os recentes desenvolvimentos da Operação Influencer. "O Ministério Público veio esclarecer e, portanto, hoje há um cenário completamente diferente do cenário alarmista que existiu na altura. Mas é importante que a justiça em Portugal seja rápida e eficiente", disse.

