22 de novembro de 2025 às 15:50

Família do líder dos 'Diabos Vermelhos' já tinha denunciado o seu desaparecimento à PSP

Sérgio Caetano foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, com um tiro na cabeça, no interior de uma viatura nas imediações do Estádio da Luz.

