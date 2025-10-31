Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 17:10

José Luís Carneiro diz que Governo "tem de responder" à proposta do PS para a gestão de emergência na Saúde

O dirigente do PS sustentou que o Executivo de Montenegro foi "lesto a atacar" a atuação socialista na saúde, exigindo agora a responsabilização do Governo pelas suas falhas.

