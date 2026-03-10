Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de março de 2026 às 17:13

Ativistas da Greenpeace colocam faixa de ‘Não à guerra’ em Madrid

Vários ativistas da Greenpeace escalaram a fachada de um edifício na praça da Puerta del Sol, no centro de Madrid, Espanha, para colocar uma faixa de ‘Não à guerra’. A Greenpeace pede aos líderes da União Europeia que procurem respostas diplomáticas e soluções pacíficas para a guerra no Irão.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)