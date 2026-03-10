Sábado – Pense por si

10 de março de 2026 às 18:48

O que significa não haver acordo na lei laboral? O Negócios explica

As confederações patronais concluíram esta segunda-feira que não há condições para acordo com a UGT e o Governo. As posições estão afastadas, independentemente de novas tentativas. O que implica a falta de acordo em concertação social?

