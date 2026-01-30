Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de janeiro de 2026 às 11:24

José Luís Carneiro critica falta de preparação do Governo para depressão Kristin

O secretário-geral socialista realçou que o IPMA emitiu o alerta “a tempo e horas”, pelo que “se conheciam as características da tempestade e onde ela podia ser mais severa”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente