02 de março de 2026 às 12:12

José Lucas ficou com as pontas dos dedos amputadas por causa de dois colegas da escola

Aconteceu no dia 10 de novembro de 2025. A mãe, Nívia Estevam, acusa a instituição de maus-tratos e quer que seja responsabilizada pela agressão. Numa entrevista exclusiva e emocionada à SÁBADO ela recorda todos os pormenores daquele dia, e conta como o incidente mudou a vida do seu filho. Teme que ele nunca mais volte a ser o mesmo.

