18 de janeiro de 2026 às 11:46

Jorge Pinto vota com "tranquilidade" e "sentimento de dever cumprido"

Candidato presidencial destacou a importância destas eleições que surgem num "tempo incerto com grandes desafios nacionais e internacionais".

