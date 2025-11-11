Sábado – Pense por si

Vídeos
11 de novembro de 2025 às 07:34

Jorge Pinto defende que alterações à lei laboral são de alta "gravidade"

O candidato presidencial apoiado pelo Livre assegurou que está de acordo com a greve geral convocada pelas duas centrais sindicais do país, CGTP e UGT, para o próximo dia 11 de dezembro.

