Foi com uma vitória em casa do Penafiel, por 2-1, no último sábado, que os juvenis do Nogueirense FC atingiram, pela primeira vez na sua história, os campeonatos nacionais do escalão. A festa alastrou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro porque o adjunto do treinador Ricardo Braziela, Guilherme Carvalho, não pôde estar presente no jogo, dado ter avaliação do seu curso de mestrado que frequenta em Barcelona. Ora, jogadores e adeptos surpreenderam o técnico, que ficou em lágrimas.

