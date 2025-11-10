Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de novembro de 2025 às 07:54

"Já chega disto!": Rui Costa critica arbitragem após empate do Benfica com o Casa Pia

Rui Costa deixou duras críticas à arbitragem de Gustavo Correia depois do empate do Benfica na Luz (2-2), frente ao Casa Pia. O presidente dos encarnados, reeleito este fim de semana, garantiu que o clube "não vai ficar calado".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)