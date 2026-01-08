Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de janeiro de 2026 às 16:41

“Esta ministra tem sete vidas no Governo”, diz Pedro Pinto sobre Ana Paula Martins

Depois dos recentes casos de mortes associadas ao atraso no socorro por parte do INEM, o primeiro-ministro garantiu que a ministra da Saúde vai continuar no Governo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h