01 de março de 2026 às 16:02

Israelitas refugiam-se em parques de estacionamento subterrâneos pelo segundo dia consecutivo

Imagens mostram dezenas de pessoas abrigadas em parques de estacionamento subterrâneos em Telavive, enquanto continuam os alertas e ataques com mísseis iranianos contra Israel pelo segundo dia consecutivo. Sirenes sucessivas têm obrigado a população a procurar proteção em abrigos improvisados.

