28 de fevereiro de 2026 às 12:18

Israelitas procuram abrigo após lançamento de mísseis iranianos

Sirenes de alerta soaram em várias cidades de Israel, levando a população a procurar abrigo depois do lançamento de mísseis iranianos, numa resposta aos ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel contra alvos no Irão.

