27 de janeiro de 2026 às 08:07

Israel presta homenagem a Ran Gvili após recuperação do último refém em Gaza

Soldados israelitas, autoridades militares e familiares prestaram homenagem a Ran Gvili, o último refém mantido em Gaza, cujos restos mortais foram recuperados, esta segunda-feira, após uma operação militar no norte do território.

