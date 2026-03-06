Sábado – Pense por si

06 de março de 2026 às 11:32

Israel lança ataques noturnos contra várias zonas de Beirute

Israel realizou uma série de ataques aéreos, durante a madrugada desta sexta-feira, contra os subúrbios do sul de Beirute e zonas do sul e leste do Líbano.

